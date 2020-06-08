Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası sıfır ve ikinci el daireler için konut kredisi oranları… Konut kredisi hesaplama nasıl yapılır?

Üç kamu bankası Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası 12 ay geri ödemesiz, 15 yıl vadeli konut kredisi için yapılacak kampanyalarını açıkladı. İşte konut kredisi için bilinmesi gerekenler…

KONUT KREDİSİ ÖDEME TABLOSU

Sıfır konut almak için 100 bin TL’lik konut kredisi çeken bir yurttaş, 12 ay ödemesiz dönem seçeneğini kullanırsa 15 yılın sonunda toplamda 171 bin 184 TL geri ödeme yapmış olacak.

Sıfır konut ödeme tablosu:

Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırıldı; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullanılabilecek. Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.



Başvurular, bankaların şubeleri üzerinden yapılacak.

İkinci el konut satın almak için 100 bin TL kredi çeken bir yurttaş, 12 ay ödemesiz dönem seçeneğini kullanırsa 15 yılın sonunda toplamda 183 bin 925 TL’lik geri ödeme yapmış olacak.

İkinci el konut ödeme tablosu:





Üç kamu bankası, dün ortak açıklama yaparak piyasadaki ortalama faizlerin altında oranlarla konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredisi paketleri açıklamıştı. Paketler, pandemi nedeniyle yavaşlayan ekonomiyi kredilerle canlandırmayı hedefliyor.