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Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi ve taşıt kredisi faiz oranı ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları…

Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Halkbankası, Akbank, Türkiye İş Bankası, TEB bankalarından konut, taşıt ya da ihtiyaç kredisi çekmeyi düşünenler faiz oranlarını araştırıyor. Bankalar arasındaki faiz oranı değişimleri nedeniyle geri ödenecek tutarlar da farklılık gösteriyor. İşte 2020 araç, ihtiyaç ve konut kredileri faiz oranları…

12:49 -
Haberler Ekonomi
Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası konut kredisi ve taşıt kredisi faiz oranı ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları…

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yaptıkları faiz indirimlerinin ardından, daha yüksek faizlerle konut kredisi kullanmış olan müşterilerinin kredilerini yapılandıracaklarını açıkladılar. Bankaların kredi faiz oranlarını düşürmesinin ardından vatandaşlar ana gündem konuları arasında faiz oranları yer almaya başladı.

KREDİ FAİZ ORANLARI

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. İşte anlaşmalı firmalar…

Konut kredisi: % 0.99
Tüketici kredisi: % 1,12
Taşıt kredisi: 1.02

VAKIFBANK

Vakıf Bank ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. İşte anlaşmalı firmalar…

Konut kredisi: % 0.99
İhtiyaç kredisi: %1,12
Taşıt kredisi: 1.05

HALKBANK

Halk Bankası ile anlaşma yapan inşaat firmaları, konut kredisinden 0,79 faiz oranlarından faydalandırabilecek. İşte anlaşmalı firmalar…

Konut kredisi: % 0.99
İhtiyaç kredisi: % 1,15
Taşıt kredisi: 1.02

TEB

İhtiyaç kredisi: %0.98
Konut kredisi: % 1.07
Taşıt kredisi: 2.65

AKBANK

İhtiyaç kredisi: % 1,45
Konut kredisi: % 0.99
Taşıt kredisi: 1.13

TÜRKİYE İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: % 1,09
Konut Kredisi: % 0,99
Taşıt kredisi: %1.01

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