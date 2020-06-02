Vakıfbank’tan 12 ay ödemesiz düşük faizli kredi! İşte Vakıfbank kredi ödeme tablosu…

Binlerce vatandaşın faydalanacağı destek kredisi pakedi detayları belli oldu. Vatandaşlar konut kredilerine 2 Haziran'dan itibaren, taşıt kredilerine 5 Haziran'dan itibaren, sosyal hayatı destek kredisi paketi başvurularına ise 5 Haziran tarihinden itibaren başvurabilecek. Vakıfbank kredi çekmek isteyenler için ödeme tablolarını paylaştı.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ

Vakıfbank konut kredisi için kampanya sıfır/birinci el ve ikinci el konut alımları için geçerlidir. Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750.000.-TL, diğer şehirlerimizde ise en fazla 500.000.-TL olarak belirlendi. Kampanya kapsamında kullandırılacak konut kredileri eşit taksitli ve azami 12 aya kadar ödemesiz dönemli olacaktır. Ayrıca vatandaşların tercihine göre belirtilen ödemesiz dönem vadesi daha kısa tutulabilecek.

TAŞIT KREDİSİ PAKETİ

A. Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.



B. İkinci El Taşıt Kredisi

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak.

Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

3- SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİ PAKETİ

A. Firma Katkı Paylı Tüketici Kredisi

Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla;

Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Anlaşma yapılan firmalar bankaların internet sitesinde yayınlanacak.

B. Faturalı Tüketici Kredisi

Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla;

Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

4- TATİL DESTEK KREDİ PAKETİ

A. Tatil Destek Tüketici Kredisi

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla;

Kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk geliyor.

B. Tatil Destek Kredi Kartı Uygulaması

Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlara tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacak. Üye iş yeri kampanya anlaşması yapılan firmalar bankaların internet sitesinde yayınlanacak.

NE ZAMAN BAŞVURULABİLECEK?

Konut kredisi başvuruları 2 Haziran’dan itibaren, Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran’dan itibaren, Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran’dan itibaren kamu bankaları şubelerinden yapılabilecek. Tatil Destek Kredi Paketi’ne başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.