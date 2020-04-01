Vakko dün e-ticarete ara verdi

Corona virüsü ile mücadele kapsamında çok sayıda şirket mağazalarını kapatma kararı almıştı. Vakko da 19 Mart’ta tüm mağazalarını kapatmıştı. Şirketten yapılan açıklamada dün, e-ticaret depo ve lojistik operasyonlarına da son verildiği açıklandı.

Şirket 31 Mart 2020 saat 00.00’a kadar olan tüm siparişleri müşterilere ulaştırılacağını ve siparişlerin iade sürelerinin de 90 güne uzatıldığını bildirdi. Bu tarihten sonra satın alınan ürünler ise ‘Evde Kal’ çağrısı sona erdikten sonra teslim edilecek.