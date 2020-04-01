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Vakko dün e-ticarete ara verdi

Giyim devi Vakko, corona virüsü salgını nedeniyle 19 Mart'ta mağazalarını kapama kararı almıştı. Şirket dün de e-ticaret depo ve lojistik operasyonlarına ara verdi.

15:16 -
Haberler Ekonomi
Vakko dün e-ticarete ara verdi

Corona virüsü ile mücadele kapsamında çok sayıda şirket mağazalarını kapatma kararı almıştı. Vakko da 19 Mart’ta tüm mağazalarını kapatmıştı. Şirketten yapılan açıklamada dün, e-ticaret depo ve lojistik operasyonlarına da son verildiği açıklandı.

Şirket 31 Mart 2020 saat 00.00’a kadar olan tüm siparişleri müşterilere ulaştırılacağını ve siparişlerin iade sürelerinin de 90 güne uzatıldığını bildirdi. Bu tarihten sonra satın alınan ürünler ise ‘Evde Kal’ çağrısı sona erdikten sonra teslim edilecek.

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