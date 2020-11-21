Valiliğin fırın denetiminden şok sonuç: 121 fırından sadece 12’si standartlara uyuyor

Ekmek fırınlarında yapılan gramaj ve fiyat denetiminde çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Bağcılar'da denetim yapılan 121 fırından sadece 12'sinin standartlara uyduğu belirlendi.

Vatandaşların şikayetleri üzerine Valilik koordinasyonunda Bağcılar'da Kaymakamlık, İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla 121 fırın denetlendi.

200 GRAM EKMEK EN FAZLA 1,5 TL OLMALI AMA…

16 ekipte 48 personelin görev yaptığı denetimlerde, 6502 sayılı Kanun'un 54. Maddesi ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında fırınlarda yer alan ürünlerde;

* Fiyat etiketlerinin ve tarife fiyat listelerinin bulunup bulunmadığı,

* Fiyat etiketlerinin/fiyat-tarife listelerinin mevzuatta yer alan hususları taşıyıp taşımadığı

* Ekmek fiyatlarının İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 10.09.2020 tarihinde ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) tarafından 16.10.2020 tarihlerinde açıklanan azami ekmek fiyat tarifesinde yer aldığı gibi (1 kg) ekmek fiyatının azami 7.50 TL'ye (200 gram ekmek 1,5 TL) denk gelecek şekilde satılıp satılmadığı, haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi.

121 FIRINDAN 93’Ü YÜKSEK FİYATTAN SATIYORMUŞ

Yapılan denetimlerde, 12 fırının standartlara uyduğu, 93 fırında azami ekmek fiyat tarifesine göre 1,5 lira olması gereken 200 gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldığı tespit edildi.

Fiyat/gramaj tarifesine uymayan her işletmeye asgari 10 bin TL olmak üzere ceza teklif tutanağı düzenlendi.

Ayrıca, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54. maddesi gereğince 16 fırında 43 ayrı ürün çeşidinde fiyat etiketi bulunmadığından her bir ürün çeşidine 415 TL ceza uygulandı.

Konuyla ilgili şikayetler “Haksız Fiyat Artışı Bildirimi” uygulaması (Anroid, IOS) veya Alo175 telefon hattı üzerinden yapılabiliyor.

Valilik, “İstanbul genelindeki 2.579 fırının tamamını denetlemeye devam edeceğiz” denildi.

Fırıncılar, girdi fiyatlarındaki büyük artışa rağmen ekmek fiyatlarında zammın uzun süredir engellenmeye çalışılmasına tepki gösteriyordu.

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İŞTE HİSSEDİLEN ENFLASYON

İktisatçı Uğur Gürses, fırın denetimi sonuçlarına ilişkin Twitter’dan paylaştığı mesajında, “Talimatla örtülü ya da açık fiyat kontrolü (belirleme) yaparsanız istatistikler üzerinden herkesi aldatırsınız; yurttaşların ‘hissettiği enflasyon’ bu işte.” dedi.

Çok çarpıcı bir haber:

121 fırından sadece 12’si (% 10’u) tarife ile belirlenen fiyata uygun satış yapıyormuş. Acaba neden?

Talimatla örtülü ya da açık fiyat kontrolü (belirleme) yaparsanız istatistikler üzerinden herkesi aldatırsınız; yurttaşların ‘hissetiği enflasyon’ bu işte. https://t.co/7m5dTA5jMf — uğur gürses (@ugurses) November 21, 2020