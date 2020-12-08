Valör ne demek, ne anlama geliyor?

Dilimize Fransızcadan geçen bu kelimenin İngilizcesi de “value date”, yani değer tarihi olarak ifade edilebilir. Burada ilgili şeyin değer kazanacağı, işleme konacağı tarih kastedilmekte ve buna vurgu yapılmaktadır. İşte valör hakkındaki detaylı bilgiler…

BDDK’TAN VALÖR AÇIKLAMASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, (BDDK) altın ve döviz alımında 1 iş günü valör uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

BDDK'dan yapılan açıklamada gerçek kişilerin günlük 100,000 dolar ve üzerinde döviz alım işlemlerinde dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulamanın kaldırıldığını açıladı.

BDDK açıklamasına göre ayrıca gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulamanın kaldırılmasına da karar verdi.

VALÖR NE DEMEK?

Valör, faiz hesaplamasına başlangıç oluşturan tarihtir. Kredi hesaplarına alacak geçen hareketler için işlemin yapıldığı günü takip eden ilk iş günüdür. Borç geçen işlemler için valör, işlemin yapıldığı gündür.

VALÖR TARİHİ NEDİR?

Bankacılık sisteminde bir vadeli mevduat hesabı açtığınızda ve paranızı burada faize yatırdığınızda paranıza faizin işlemeye başlayacağı tarih valör tarihi olarak adlandırılır. Uygulamada genel olarak bir bankada vadeli mevduat hesabınıza para yatırdığınız tarihten bir gün sonra faiz işlemeye başlar.

Bazı bankalarda bu tarih, 2 gün ya da 3 gün valörlü olarak karşımıza çıkar. Bu durumda banka size daha yüksek faiz verebilir. Valör hesaplama işlemi yapıldığında sunulan faizin gerçek halini de görmüş oluruz. 3 gün valörlü işlem yapıldığında 32 gün için %14 faiz veren bir banka aslında paranızı 35 gün kullanmış demektir.

Bankalarda işlemlerin aynı gün valörlü ya da valörsüz adı altında vakit kaybetmeden başlatılması da olasıdır. Bunun için banka ile pazarlık yapabilirsiniz. Genelde bankaya yatırdığınız paralar 1 gün valörlü değer kazanmakta, bankadan çektiğiniz paralar ise aynı gün valörlü olacak şekildedir.