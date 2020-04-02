Vapiano için iflas başvurusu

Alman restorant zinciri Vapiano SE, Köln Mahkemesi'ne dün iflas başvurusu yaptı. Ağırlıklı olarak İtalyan yemekleri, pizza ve fast-food türü yiyecekler satan firmanın diğer şirketlerinin de iflasının verilip verilmeyeceğinin şu an için araştırıldığı belirtildi.

Corona krizinden sonra şirketin büyük bir nakit sıkışıklığına düştüğü açıklandı. Şirketten yapılan açıklamada, 20 Mart'tan bu yana tüm çabaların gösterildiği ancak gerek bankalar ve gerekse ortaklarla anlaşmaya varılamadığı, Alman hükümeti tarafından Covid-19 için hazırlanan ekonomik yardım paketine de bu nedenle başvurulamadığı belirtildi.

TÜRKİYE'DE DE ŞUBESİ VAR

Şirketin acilen gereken 36,7 milyon euroyu bu nedenle alamadığı belirtilirken, dünya çapında 230, Almanya'da ise 55 şubenin neredeyse tümü Corona krizi nedeniyle kapalı durumda. Şirket, basit ortaklık ya da franchising yöntemi ile Türkiye (İstanbul, Suadiye) dahil, dünyanın bir çok ülkesinde şubeler açmış durumda. İflasın, Almanya ve dünya çapındaki bu restoranları etkilemeyeceği belirtiliyor.