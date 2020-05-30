Varank: Otomotiv ve tekstil üretime döndü

Bakan Varank, online olarak katıldığı Adana İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda bir konuşma yaptı. Alınan önlemlerin üretimin sürmesini sağladığını vurgulayan Varank, “Mayıs başından itibaren iç talep tekrar toparlanmaya başladı.

Otomotiv ana fabrikalarının tümü ve tekstil fabrikalarının bir kısmı yeniden üretime döndü. Plastik, ambalaj, gıda ve temizlik ürünlerinde faaliyet gösteren firmalarsa zaten artan talep sebebiyle kapasitelerini artırmıştı. Tüketicilerin, reel kesimin ve sektörlerin ekonomiye duyduğu güven yeniden yükseliyor” diye konuştu.

Sanayi hazır olmalı

Ülkelerin salgın döneminde ekonomilerini yönetmek için çok sayıda ihtiyacını ertelediğini hatırlatan Bakan Varank, “Şu an pek çok ülke talep erteleniyor. Salgın sonrası dönemde, bu ertelenmiş talep yeniden harekete geçecek. Sanayimiz bu talebi karşılamaya şimdiden hazır olmalı” dedi.