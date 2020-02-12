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Varlık Fonu, Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.’ye ortak oluyor

Türkiye Varlık Fonu, Platform Ortak Kartlı Sistemler Anonim Şirketi’ne yüzde 20 oranında ortak olma kararı aldı.

Sozcu.com.tr
20:08 -
Haberler Ekonomi
Varlık Fonu, Platform Ortak Kartlı Sistemler A.Ş.’ye ortak oluyor

Açıklama Türkiye Varlık Fonu’ndan geldi. Yüzde 20 oranında ortalık kararı alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Platform Ortak Kartlı Sistemler AŞ, 23 Eylül 2019 tarihinde ödeme ve kartlı sistemler altyapılarını geliştirme ve ülkemizde ticaretin daha fazla güçlenmesini sağlama hedefiyle T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından kurulmuştur.

*Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak bu ortaklığı, yol haritamızda belirttiğimiz, varlıklarımıza değer katma ve finans piyasalarının gelişmesini destekleme misyonlarımız doğrultusunda değerlendiriyoruz.

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Son güncelleme: 20:10 12.02.2020
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