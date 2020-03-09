Vatandaş akaryakıt indirimini bekliyor

Hem vatandaş hem de akaryakıt istasyonları benzin ve motorindeki indirimi bekliyor. Benzinde 84, motorinde ise 65 kuruş indirim bekleniyor. Bazı vatandaşların indirimden yararlanmak için zorunlu hal dışında benzin almamaya dikkat ettiği gözlendi.

Uğur ENÇ / Kocaeli

KOCAELİ

“YARIN İLK İŞ BENZİN ALACAĞIM”

Kocaeli'de özel sektörde çalışan Turgut Demirbaş (34) benzinde indirim haberini alınca işe arabayla gelmekten vazgeçtiğini söyleyerek şöyle konuştu;

“Yarın 80 kuruş indirim yapılacağını duydum. Bugün işe arabasız geldim. Yarın ilk iş benzin alacağım. Bugüne kadar hep zam haberleri alıyorduk. Bu indirim bizim için iyi olacak”

“İNDİRİMDEN OLDUKÇA MEMNUNUZ”

26 yaşındaki Canberk Hayali, indirim haberini sevinçle karşıladıklarını söyledi. Özel sektörde çalışan Hayali artık hafta içi de araba kullanabileceklerini belirterek şöyle konuştu:

“Bu indirimden dolayı oldukça memnunuz. Bu zamana kadar her saniye bir zam haberi alıyorduk. Ama bu gelen 80 kuruşluk indirim sayesinde, sadece hafta sonları araba kullanabiliyorken artık hafta içi de işe gitme gibi bir imkan doğdu bizlere. Bunun için çok mutluyuz. Bunda payı olan herkese çok teşekkür ederim.”

Ali Ekber ŞEN / Mersin

MERSİN

“İLK KEZ BÖYLE BİR İNDİRİME TANIK OLDUK”

Akaryakıt işletme sektöründe yaklaşık 25 yıldır bulduğunu belirten Mehmet Can Duman da ilk kez böyle bir indirime tanık olduklarını söyledi.

Duman, “Vatandaşlar mecburi olmayınca akaryakıt almıyorlar. Fiyatlardaki büyük indirim beklentisi nedeniyle satışlar bir hayli düşecek” diye konuştu.

“ÇOK GÜZEL OLDU”

Mersinli taksici Bahri Uslu da hem esnaf için hem ticari araçlar için hem de diğer sektörler için çok iyi bir olay diyerek sözkonusu indirimi “Bunu tabi daha ileri götürürlerse daha iyi olur. İnsanlar en azından bir iş yaptığı zaman karşılığını alır daha uyguna giderler. Şu an için iyi tabi bunun devamı gelirse daha iyi olur” diyerek yorumladı.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale

ÇANAKKALE

Motorlu araç satıcısı 52 yaşındaki Hasan Sargın indirim hakkında şu ifadeleri kullandı;

“Ben işletmeciyim. İşletmemde de araçlarımız mevcut. İndirim haberlerini internette okuduk. Ne zaman ihtiyaç olursa benzin alırız. Biz de işletmemizdeki araçlara benzin alacaktık, lakin yarın beklenen indirimden ötürü yarını beklemeye karar verdik. Umarız indirim gelir ve vatandaşlara kolaylık olur. Yarını bekliyoruz”

20 ŞUBAT’TA VERGİ ZAMMI GELMİŞTİ

20 Şubat’ta benzin ve motorinde ÖTV tutarlarına %6,31 oranında zam gelmişti. Benzin ve motorinde ÖTV 15'er kuruş artmıştı. Bir litre benzinin ÖTV tutarı 2,3765 liradan 2,5265 liraya; bir litre motorinin ÖTV’si ise 1,9059 liradan 2,0559 liraya çıkmıştı. ÖTV üzerinden alınan KDV'den ötürü zam yaklaşık 18 kuruş olarak pompaya yansımıştı.

Müslüm EVCİ / Konya

KONYA

“İNDİRİM GELİNCE DEPOYU DOLDURACAĞIM”

Konya'da yaşayan İbrahim Büyükeken, indirimden sonra aracının deposunu tam dolduracağını söyleyerek indirimle ilgili şöyle konuştu;

“Benzin ve motorine yapılan indirim ebetteki bütün sürücüleri sevindirdi. İndirimin pompaya yansımasını bekliyoruz. Şu an aracımda yakıt kalmadığı için mecburen istasyona geldim. İndirim pompaya yansıdığı an depomu tam doldurabilirim. Akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasından dolayı aracımla yolculuk yapmayı pek tercih etmiyordum. Genellikle toplu ulaşımla işime gidiyorum”

“İNDİRİM BİRKAÇ GÜNE KADAR POMPA FİYATLARINA YANSIR”

Bir petrol istasyonu sahibi Mehmet Özkafa ise, indirim kararını olumlu karşıladıklarını belirtti.

Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanacak düşüşün işlerini arttıracağını da belirten Özkafa, “Yapılan indirim biz bütün akaryakıt istasyonu sahiplerini ve müşterilerimizi oldukça memnun etti. Şu an indirimden haberi olan vatandaşlarımız sadece gündelik ihtiyacı kadar akaryakıt alıyor. Ama indirimden sonra vatandaşlarımızın talebi artacaktır” diye konuştu.