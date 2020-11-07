Vatandaş ‘Altın çağı’nı yaşıyor

Merkez Bankası'nın yetersiz adımları TL'nin her geçen gün değer yitirmesine neden olurken, tasarruflarını korumak için altın alan vatandaşlar adeta altın çağını yaşıyor. TL, yüzde 40'ı bulan değer kaybı ile gelişen ülkeler arasında en kötü performansı sergileyen para birimlerinden biri olurken, altın ve dövize yatırım yapanlar büyük kazançlar elde etti. Ekonomiye duyulan güvensizlik tıpkı 1980'li, 1990'lı yıllarda olduğu gibi üretime değil, ranta yapılan yatırımların gözde olmasına neden oluyor.

Yılbaşında 292.69 liradan işlem gören gram altın, yüzde 83.9 artışla dün 538.92 liraya kadar çıktı. Yani yılbaşında 100 bin lirası ile gram altın alan bir vatandaşın elindeki altının değeri bugün itibarıyla 183 bin lirayı aştı. Altın sadece son bir yılın en değerli yatırım aracı değil, tüm zamanların da en önemli yatırım araçları arasında yer aldı. 2003'ün Ocak ayından bu yana gram altın, yaklaşık yüzde 2.832 değer kazandı. O tarihte altının gramı 18.38 liradan işlem görüyordu. Döviz yatırımcılarının kazancı ise altının karşısında sönük kaldı. 2003'ün Ocak ayından bu yana dolar, TL karşısında yüzde 511, Euro karşısında ise yüzde 475.7 değer kazanmış oldu.

5 BİN TON YASTIK ALTINDA

Merkez Bankası'nın verilerine göre 2019 sonu itibarıyla 13.5 milyar dolar değerinde olan bankalardaki altın mevduat hesapları ekim sonu itibarıyla 10 ayda 33.4 milyar dolara çıktı. 2018 bankalardaki altın mevduatının değeri sonunda 7.5 milyar dolardı. Yastık altındaki altını ekonomiye kazandırmak istediklerini belirten İstanbul Altın Rafinerisi CEO'su Ayşen Esen'in yaptığı hesaplamaya göre, vatandaşın yastık altında tuttuğu altın yaklaşık 5 bin tonu buluyor.

‘ALTINİZASYON' YAŞIYORUZ

Küresel bağlamda altın talebinin en önemli nedeninin artan riskler karşısında güvenli liman arayışı olduğunu dile getiren Yalova Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baki Demirel, “Pandeminin ikinci dalgası merkez bankaları için daha genişlemeci bir para politikasına neden olursa altın fiyatları artmaya devam edebilir” dedi. Demirel, “Para politikasında belirsizlik devam ettikçe altın talebi de artmaya devam edecektir. Bir çeşit ‘dolarizasyon' olduğunu yani ‘altınizasyon' olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

DOLAR 8.58 LİRAYA EURO 10.19 LİRAYA ÇIKTI

ABD'de Joe Biden'ın başkan olmasına kesin gözüyle bakılırken, riskli yatırımlara olan ilgi yeniden canlandı. Küresel piyasalarda dolar zayıflarken, TL değer kaybetmeye devam etti. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, “Küresel çapta dolar gelişmiş ülke paralarına karşı momentum kaybederken, TL tam tersi bir süreç yaşıyor. TL'nin değer kaybı, içeride altın fiyatlarının da yükselmesine katkı sağlıyor” dedi.

Dolar günü 8.5800 liradan, Euro 10.1900 liradan, İngiliz Sterlini ise 11.2870 liradan tamamlarken, aynı zamanda da tüm zamanların zirvesine çıkmış oldu.