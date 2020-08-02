Vatandaş etikette KDV ayarı bekliyor

Piyasaların açılması için 22 farklı alanda yapılan 7 ila 10 puanlık Katma Değer Vergisi (KDV) indiriminin fiyatlara yansıtılması halinde örneğin 100 liralık harcama 91.5 liraya düşecek, 8.5 lira vatandaşın cebinde kalacak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın KDV indirimini mutlaka fiyatlara yansıtacağını belirtirken uzmanlar özellikle fiş alınmayan ya da nakit ödeme yapılan yerler başta olmak üzere birçok alanda indirimin vatandaşa yansıtılmayacağını ifade ettiler.

YÜZDE 8.5 UCUZLAMALI

Fiyatlar üzerindeki vergi yükünün hafifletilerek ucuzluğun sağlanması, bu sayede de piyasanın açılıp küçük esnafın rahatlatılması amacıyla yapılan KDV indirimleriyle halen yüzde 18 KDV ile verilen berberlik, kuaförlük, terzilik hizmetleri, gayrimenkul, taşıt, bisiklet, motosiklet ve ev eşyası onarımı, halı kilim yıkama, kuru temizleme, ayakkabı tamiratı, evde kullanılan elektrikli eşyaların bakım ve onarımı, düğün nikah organizasyonları, lokanta, yolcu biletleri gibi hizmetlerde KDV yüzde 8'e düştüğü için bu alanlarda fiyatların en az yüzde 8.5 oranında ucuzlaması gerekiyor. KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşen yeme-içme hizmetleri ile turizm, konaklama ve sinema, tiyatro gibi kültürel hizmetlerde de fiyatların en az yüzde 6.5 oranında düşürülmesi gerekiyor.

BİN LİRADA 85 LİRA CEPTE

SÖZCÜ'nün yaptığı hesaplamalara göre, KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesiyle, daha önce örneğin 250 lira olan bir kuru temizleme faturası 228 lira 80 kuruşa düşecek. Tüketici 21 lira 20 kuruş, yuvarlak bir hesapla en az 21 lira tasarruf edecek.

Daha önce 100 lira ödenen bir kuaförlük hizmeti için artık 91.5 lira verilmesi yeterli olacak. Bin liralık hizmette tüketicinin cebine kalacak para 85 liraya kadar çıkacak. KDV'si yüzde 8'den yüzde 1'e düşen konaklamada vatandaş daha önce bin lira ödediği otele şimdi 935 lira ödeyecek.

PRATİKTE KDV ÖDEMEYEN FİYATLARA YANSITMAYACAK

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, tüm esnafın KDV indirimini aynı şekilde fiyatlara yansıtacağından kuşku duymadığını söyledi.

Uzmanlar ise KDV indiriminin birçok alanda fiyatlara yansımayacağını, destekten esnafın kârlı çıkacağını söylediler. Uzmanlar, “Örneğin berberlerde fiyat indirimi olmaz çünkü bu esnafın yüzde 90'ı götürü usulle çalıştığı için KDV zaten pratikte olmuyor. Kimse de saçını kestirince fiş almıyor.

Berber saçı 30 liraya kesiyorsa yine 30 liraya keser. Diğer alanlarda da malzeme değil sadece işçilikte KDV indiği için indirim arada kaynar, fiyat tüketiciye yansımaz” dediler. KDV indirimleri nedeniyle birçok esnafın yazar kasasını yeni oranlara ayarlatması gerektiği de bildirildi.