Vatandaş kabarık elektrik faturasından şikayetçi!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik ve doğalgaz faturalarının geçen iki yılın kullanım bedeli üzerinden ortalama bir fiyat alınarak kesileceğini açıklamıştı. Mart, nisan ve mayıs ayının faturaları milyonlarca aboneye bu şekilde kesilecek. Mart ayı faturasını alan kimi aboneler ise kendilerine yüksek bedelden fatura kesildiğini düşünüyor.

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, ortalama faturaların yüksek olmasıyla ilgili Sozcu.com.tr’ye konuştu. Koçal, “Vatandaşlara ‘evde kal' dedik. Evde kalınca faturalar da yükselecekti. Her haneye faturalar gelmeye başlaması ile hanelerden yükselen yüksek fatura çığlıkları beraberinde gelmektedir. Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu bu ay gelen faturaların yüksekliğinden şikayetçi” dedi.

YÜKSEK FATURAYI FARK ETMEYENLER NE OLACAK?

Yüksek faturalarla ilgili şikayet geldiğini ifade eden Koçal, “Kıyaslama yolu ile faturanın karantina altında olmayan risk taşımayan bölgelerde geldiği yönünde şikayetler geliyor. EPDK ‘riskli ve karantina bölgesi dışında faturalarınızı kontrol edin kıyaslama yolu ile gelen fatura olur ise kuruma dilekçe verin” diyor.

Koçal sözlerine şöyle devam etti: Uygulamayı çıkaran EPDK, ancak denetimi yapan onlar değil. Bu işte menfaat elde eden kesimi yine halk denetleyecek ya da hakkını arayacak. Böyle bir yöntem olamaz. Devlet vatandaşını korumak zorunda, yasal düzenlemeleri ona göre yapmak zorundadır.

Nitekim Anayasanın 172 maddesi de devlete tüketicileri koruma görevini vermiştir. Ancak riskli bölge dışında olmasına rağmen durumu fark etmeyen vatandaşlar olacak. Onların hakkı yenmiş olacak. Devlet bunu nasıl engelleyecek?

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‘DAĞITIMI YAPAN SAYACI DA OKUYABİLİR’

Türkiye genelinde bazı bölgelerde ortalama faturalandırma sonrasında dağıtım personellerimnin faturaları apartmanlara bıraktığını belirten Koçal, “Kıyaslama yolu ile kesilen faturalar bazı yerlerde konutlara şirketlerin personeli tarafından dağıtılıyor. Dağıtım yapan kişi konuta girişine kadar gelebiliyor ise sayacı da okuyabilir. Burada dağıtım şirketlerinin lehine onlara maddi menfaat sağlayacak bir uygulama olduğu kanaatindeyiz. Bu uygulama ile güçsüz olan tüketici yerine güçlü olan şirketler korunmaktadır.” dedi.

YÜKSEK FATURASI GELENLER NE YAPACAK?

Faturasının yüksek geldiğini düşünen vatandaşların neler yapması gerektiğini de anlatan Koçal, “Mutlaka ilgili kuruma itiraz etsinler, bu itirazlarını ilgili kurumun web sayfası üzerinden veya e-posta ile yapabilirler. İtirazları sonucu ret gelen tüketiciler ise, yüksek olduğundan emin olduğu faturalarda, itirazını Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler, Tüketici hakem heyetleri büyükşehir statüsünde olan illerde kaymakamlık binalarında, diğer illerde ise Ticaret İl Müdürlüklerinde bulunmaktadır. Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat e-Devlet üzerinden yapılabileceği gibi, şahsen de yapılabilmektedir. Şikayet ekine mevcut fatura ve geçmiş dönem faturalarında konulmasın gerekir.” ifadelerini kullandı. Tüketici Hakem Heyetleri 30 Nisan’a kadar faaliyetlerine ara vermişti.