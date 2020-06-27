Vatandaş tüketimde frene bastı

Uluslararası danışmanlık şirketi Ipsos, “Corona virüsü Salgını ve Toplum” araştırmasını yayınladı. Araştırma ile Türkiye'de corona virüsü vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeyleri, endişeleri, değişen davranışları ortaya konularak, hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflendi. 12-18 Haziran tarihleri arasında online olarak yapılan görüşmelerde, 800 kişiye ulaşıldı.

İŞLETMELER ERKEN AÇILDI

Araştırma sonuçlarına göre, salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri bireylerin alışveriş davranışlarına da yansıdı. Vatandaşlar, yüzde 80 gibi oldukça büyük bir oranda bu dönem daha az harcama yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Araştırmada, bu eğilimin farklı sosyo ekonomiden bireyler arasında farklılık göstermemesi de dikkat çekti.

Araştırmada, normalleşme takvimi kapsamında geçici olarak faaliyetine ara verilen işletmelerin tekrar açılmasına dair iki temel yaklaşıma ilişkin vatandaşların görüşü soruldu.

Buna göre her 10 kişiden yaklaşık 6'sı (%58) ekonominin daha uzun sürede toparlanması anlamına gelse dahi salgınla mücadelenin birinci öncelik olması gerektiğini ve bu nedenle işletmelerin açılmasını erken bulduklarını belirtti. Karşıt görüş ise yüzde 32 düzeyinde ve ülke ekonomisi için işletmelerin açılmasının doğru bir karar olduğunu savundu.

Salgının bireylerin alışveriş davranışları üzerinde de ciddi etkileri oldu. Araştırmada bireylere mağaza ve marketten alışverişi ilk ne zaman yapmayı düşündükleri soruldu. Buna göre, toplumun yarısından fazlası (%64) halihazırda marketten alışveriş yapıyor, bu oran mağazadan alışveriş için yüzde 16 seviyesinde.

TEMKİNLİ YAKLAŞIM

Haziran-ağustos döneminde başlayacaklarla beraber toplumun çok büyük kısmının marketten alışverişe daha çabuk adapte olduğu görüldü. Öte yandan mağazadan alışverişe daha temkinli bir yaklaşım var.

YEME-İÇME SEKTÖRÜ ÖNDE

Ipsos'un araştırmasına göre, genel kamuoyu en çok yeme içme (%72) ve konaklama (%67) sektörlerinin salgından olumsuz etkileneceğini öngörüyor. 2019 yılında turizm gelirini bir önceki yıla göre yüzde 17 artışla kapatan Türkiye için bu yıl turizm açısından zor bir yıl olacak.

Salgının risk yarattığı diğer bir alan ise yüz yüzeye ara verilip uzaktana geçiş yapılan eğitim sektörü. Vatandaşların yüzde 66'sı önümüzdeki dönem olumsuz etkilenecek ilk 3 sektör arasında eğitim sektörünü belirtti.