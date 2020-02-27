Vatandaşın yabancı para mevduatı rekor kırdı

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 21 Şubat ile biten haftada yaklaşık 2 milyar dolar artarak 197,7 milyar dolarla yeni tarihi zirveye yükseldi. Önceki tarihi zirve 197.1 milyar dolar ile 17 Ocak haftasında gerçekleşmişti.

Bu dönemde yurt içi yerleşiklerin toplam altın mevduatı, altının dolar cinsinden fiyatının da artmasının da etkisiyle 1 milyar 282 milyon dolar yükseldi.

Yerleşiklerin dolar cinsinden mevduat ve fonları ise bu dönemde 386 milyon dolar artarak 106 milyar 884 milyon dolara ulaştı.

TCMB verilerine göre 21 Şubat ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları önceki haftaya göre 1.13 milyar dolar artarak 122.3 milyar dolar ile tarihi zirveye yükseldi.

Söz konusu tarihte kurumların ise yaklaşık 0.88 milyar dolar artarak 75.4 milyar dolar oldu. (SOZCU.COM.TR, REUTERS)