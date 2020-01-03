Vatandaşların dolar birikimleri azaldı

Merkez Bankası’nın haftalık banka ve para istatistiklerine göre yurt içi yerleşiklerin dolar hesaplarındaki miktar bu hafta düşüş gösterdi. Vatandaşların dolar birikimleri 27 Aralık ile biten haftada 128 milyon dolar azalarak 66 milyar 528 milyon dolardan, 66 milyar 400 milyon dolara geriledi.

TOPLAM MEVDUATLAR ARTTI

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı ise 27 Aralık ile biten haftada 490 milyon dolar artarak, 223 milyar 622 milyon dolardan 224 milyar 112 milyon dolara geriledi.

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı 20 Aralık ile biten haftada 362 milyon dolar azalmıştı.