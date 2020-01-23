Vatandaşların dolar birikimleri azaldı

Merkez Bankası haftalık banka ve para istatistiklerini açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin dolar hesaplarındaki miktar bu hafta düşüş gösterdi.

Vatandaşların dolar birikimleri 17 Ocak ile biten haftada 144 milyon dolar azalarak 66 milyar 614 milyon dolardan, 66 milyar 470 milyon dolara geriledi. Vatandaşların dolar birikimleri geçen hafta 30 milyon dolar artmıştı.

TOPLAM MEVDUATLAR ARTTI

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı ise 17 Ocak ile biten haftada 1 milyar 43 milyon dolar artarak, 226 milyar 176 milyon dolardan 227 milyar 219 milyon dolara çıktı.

Bankalarda bulunan yabancı para toplam mevduatı 10 Ocak ile biten haftada da 1 milyar 398 milyon dolar artmıştı.