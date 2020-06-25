Vatandaşların döviz mevduatları 228 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 19 Haziran ile biten haftada, 12 Haziran ile biten haftaya göre 1 milyar 269 milyon dolar azalarak, 202 milyar 907 milyon dolardan 201 milyar 638 milyon dolara geriledi.

VATANDAŞLARIN DÖVİZ HESAPLARI GERİLEDİ

Söz konusu dönemde vatandaşların döviz hesaplarında düşüş görüldü. 19 Haziran ile biten haftada vatandaşların döviz hesapları, 12 Haziran ile biten haftaya göre 228 milyon dolar azalarak, 121 milyar 614 milyon dolardan, 121 milyar 386 milyon dolara indi.

TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATLARI AZALDI

19 Haziran ile biten haftada bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatları da düşüş gösterdi. 12 Haziran ile biten haftada 231 milyar 403 milyon dolar olan yabancı para mevduatları 19 Haziran ile biten haftada, 1 milyar 310 milyon dolar azalarak 230 milyar 93 milyon dolara indi.