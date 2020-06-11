Vatandaşların döviz mevduatları 349 milyon dolar arttı

Merkez Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 5 Haziran ile biten haftada, 29 Mayıs ile biten haftaya göre 1 milyar 795 milyon dolar artarak, 200 milyar 209 milyon dolardan 202 milyar 4 milyon dolara yükseldi.

VATANDAŞLARIN DÖVİZ HESAPLARI ARTTI

Söz konusu dönemde vatandaşların döviz hesaplarında artış görüldü. 5 Haziran ile biten haftada vatandaşların döviz hesapları, 29 Mayıs ile biten haftaya göre 349 milyon dolar artarak, 120 milyar 910 milyon dolardan, 121 milyar 259 milyon dolara yükseldi.