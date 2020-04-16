Vatandaşların döviz mevduatları 418 milyon dolar arttı

Merkez Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 10 Nisan ile biten haftada, 3 Nisan ile biten haftaya göre 936 milyon dolar artarak, 194 milyar 148 milyon dolardan 195 milyar 84 milyon dolara yükseldi.

VATANDAŞLARIN DÖVİZ HESAPLARI ARTTI

Söz konusu dönemde vatandaşların döviz hesaplarında artış görüldü. 10 Nisan ile biten haftada vatandaşların döviz hesapları, 3 Nisan ile biten haftaya göre 418 milyon dolar artarak, 118 milyar 346 milyon dolardan, 118 milyar 764 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATLARI ARTTI

10 Nisan ile biten haftada bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatları artış gösterdi. 3 Nisan ile biten haftada 223 milyar 924 milyon dolar olan yabancı para mevduatları 10 Nisan ile biten haftada, 939 milyon dolar artarak 224 milyar 863 milyon dolara çıktı.