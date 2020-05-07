Vatandaşların döviz mevduatları 72 milyon dolar arttı

Merkez Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 30 Nisan ile biten haftada, 24 Nisan ile biten haftaya göre 563 milyon dolar azalarak, 195 milyar 190 milyon dolardan, 194 milyar 627 milyon dolara geriledi.

VATANDAŞLARIN DÖVİZ HESAPLARI ARTTI

Söz konusu dönemde vatandaşların döviz hesaplarında artış görüldü. 30 Nisan ile biten haftada vatandaşların döviz hesapları, 24 Nisan ile biten haftaya göre 72 milyon dolar artarak 118 milyar 513 milyon dolardan 118 milyar 585 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATLARI AZALDI

30 Nisan ile biten haftada bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatları düşüş gösterdi. 24 Nisan ile biten haftada 223 milyar 652 milyon dolar olan yabancı para mevduatları 30 Nisan ile biten haftada, 615 milyon dolar azalarak 223 milyar 37 milyon dolara indi.