Vatandaşların döviz mevduatları 787 milyon dolar arttı

Merkez Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 28 Ağustos ile biten haftada, 21 Ağustos ile biten haftaya göre 604 milyon dolar artarak, 217 milyar 264 milyon dolardan 217 milyar 868 milyon dolara çıktı.

VATANDAŞLARIN DÖVİZ HESAPLARI ARTTI

Söz konusu dönemde vatandaşların döviz hesaplarında da artış görüldü. 28 Ağustos ile biten haftada vatandaşların döviz hesapları, 21 Ağustos ile biten haftaya göre 787 milyon dolar artarak, 134 milyar 262 milyon dolardan 135 milyar 49 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATLARI AZALDI

3 Temmuz ile biten haftada bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatları da artış gösterdi. 21 Ağustos ile biten haftada 246 milyar 140 milyon dolar olan yabancı para mevduatları, 28 Ağustos ile biten haftada, 1 milyar 84 milyon dolar artarak 247 milyar 224 milyon dolara çıktı.