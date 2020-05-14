Vatandaşların döviz mevduatları 982 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 8 Mayıs ile biten haftada, 30 Nisan ile biten haftaya göre 350 milyon dolar azalarak, 194 milyar 627 milyon dolardan, 194 milyar 277 milyon dolara geriledi.

VATANDAŞLARIN DÖVİZ HESAPLARI AZALDI

Söz konusu dönemde vatandaşların döviz hesaplarında düşüş görüldü. 8 Mayıs ile biten haftada vatandaşların döviz hesapları, 30 Nisan ile biten haftaya göre 982 milyon dolar azalarak 118 milyar 585 milyon dolardan 117 milyar 603 milyon dolara geriledi.

TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATLARI ARTTI

8 Mayıs ile biten haftada bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatları ise arttı. 30 Nisan ile biten haftada 223 milyar 37 milyon dolar olan yabancı para mevduatları, 8 Mayıs ile biten haftada, 357 milyon dolar artarak 223 milyar 394 milyon dolara yükseldi.