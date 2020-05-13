Vatandaşlık geliri kadınlara ödensin

Corona virüsü salgını kadın işgücününde ağır hasar yaratacak. Bunun en önemli nedeni çocuk bakımı ve hizmet sektörü gibi alanlarda, asgari ücretli işlerde ve kayıtdışında ağırlıklı olarak kadınların çalışıyor olması.

Türkiye için durum çok kritik zira Türkiye, kadın istihdam oranı açısından OECD ülkeleri arasında yüzde 29 ile en alt sırada yer alıyor. Kadınların işgücüne katılımınının düşük olduğu ülkelerde demokrasinin ve ekonomik gelişmişliğin de alt seviyede olduğunu vurgulayan YANINDAYIZ Derneği ve Suteks Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger, kadınların corona salgını ile gelecek ağır işsizlik dalgasının altında kalmaması için yeşil kart uygulamasının bir vatandaşlık geliri sistemine dönüştürülmesini, bu gelirin ise her ailede kadının hesabına yatırılmasını önerdi.

BU BİR KADIN KRİZİ

Uzmanlar 2008 krizinden erkeklerin daha negatif etkilendiği ancak bu krizin kadın iş gücünü vuracağını vurguluyor. Öyle ki ABD'de bu resesyona, kadın-she kelimesine ithafen “she-cession” tanımlaması yapıldı.

Türkiye'de de aynı süreçin gelişmesi bekleniyor. Nur Ger'e göre birkaç ay içinde hem kadın işsizliği hem de kayıtdışı oranı çok önemli seviyede artacak. İş yerleri önce kadınları işten çıkaracak ya da kayıt dışına kaydıracak.

Oysa kadının adı açıklanan ekonomik paketlerde hiç yok. Nur Ger, özel sektöre kadın istihdamını gözetme çağrısı yaparken devletin kadın istihdamı üzerindeki yükleri azaltması gerektiğini de vurguladı.

YÜZDE 30'U AŞABİLİR

Nur Ger, “İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü ve Henrich Böll Stiftung Derneği'nin hazırladığı Nisan 2020 tarihli rapor, kriz etkisiyle Türkiye'de kadın işsizliğinin yüzde 30'un üzerine çıkacağını ortaya koyuyor” dedi.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem de böyle dönemlerde işlerini ilk kaybedenlerin genellikle kadınlar olduğunu vurgulayarak, “Corona nedeni ile ciddi darbe alan turizm, konaklama, perakende, eğlence gibi sektörlerde kayıtlı veya kayıtsız çalışanların çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.

Yine kadın girişimcilerin daha çok bu sektörlerde iş kurduklarını görüyoruz” dedi. Sektör bazında Ocak 2020'deki TÜİK İşgücü İstatistikleri'ne göre istihdamdaki 8.5 milyon kadının yüzde 65'inin hizmet sektöründe yer aldığını, yüzde 15'inin sanayide çalıştığını belirten KAGİDER Başkanı, SGK ve muhtasar beyannamelerin ertelenmesi kararının, bu sektörlere hizmet sağlayan KOBİ'lerin iş kaybı düşünülerek hizmet sektörü için de geçerli olması gerektiğini söyledi.