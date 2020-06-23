Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri 10 yılda ne kadar zamlandı?

Diyanet İşleri Başkanlığı kurban vekaleti ücretlerini açıkladı. 2020 yılında vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içi için 975 lira, yurt dışı için ise 825 lira oldu. Fiyatlar geçen yıla göre yurt içinde yüzde 9.55, yurt dışında ise yüzde 13.79 zamlandı.

Vekalet yoluyla kurban kesim bedellerine son 10 yılda yurt içi için 6 defa, yurt dışı için ise 7 defa zam geldi. Yurt içinde en büyük zam yüzde 23.18 ile 2017 yılında gerçekleşti. Yurt dışında ise 2016 ve 2017 yıllarında yapılan yüzde 20’lik zam en büyük artış olarak kayıtlara geçti.

2011 yılında 550 TL olan yurt içi kurban kesim bedeli 2020 yılına gelindiğinde 975 TL oldu. Yani 10 yılda yüzde 77.27 zamlandı. Yurt dışı kesim bedeli için ise bu artış daha fazla. 2011 yılında 380 TL olan yurt dışı kesim bedeli 2020 yılında 825 TL’ye çıkarak yüzde 117 zamlandı.