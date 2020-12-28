Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Vergi dairelerinde ‘son 4 gün’ kuyruğu

Vergi yapılandırmasında son günlere yaklaşırken, vergi dairelerindeki yoğunluk devam ediyor. Uzayan sıralarda bir çok kişinin “sosyal mesafe” kuralını hiçe saydığı görüldü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:50, 28/12/2020
Haberler Ekonomi

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırması için son günlere girilirken, Vergi Dairesi önündeki yoğunluklar da devam ediyor.

İstanbul'da Fatih'te bulunan Vergi Dairesi önünde vergi borçlarını yapılandırmak isteyenlerin yoğunluğu yaşandı. Yapılandırmanın son bulacağı 31 Aralık öncesinde, işlemlerimi tamamlamaya çalışan vatandaşların sabah ve öğlen tatili sonrasında metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü.

PANDEMİ KURALLARINA UYULMADI

Yapılandırmanın 3 gün sonra son bulacak olması sebebiyle yaşanan yoğunlukta çoğu kişinin Covid-19 sebebiyle uyulması gereken mesafe kuralını hiçe sayması dikkat çekti. Veznelerde ve özellikle araç borçlarıyla ilgili yapılandırmanın yapıldığı dış veznelerde yoğunluğun daha fazla olduğu görüldü.

Yapılandırma sebebiyle, Büyükçekmece ve farklı ilçelerdeki veznelerde de yoğunluk yaşandığı öğrenildi.

İlginizi ÇekebilirVergi yapılandırması hangi borçları kapsıyor, ödemeler ne zaman başlayacak?Vergi yapılandırması hangi borçları kapsıyor, ödemeler ne zaman başlayacak? İlginizi ÇekebilirVergi borcu yapılandırması 31 Aralık'ta sona eriyorVergi borcu yapılandırması 31 Aralık'ta sona eriyor
istanbul KYK ÖTV para
Yayınlanma Tarihi:15:35,