Vergi kaçakçılığı için yeni kurul

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde bir Risk Analizi Genel Müdürlüğü kurulacak. Kurulacak müdürlüğün kadroları ve görev tanımı Resmi Gazete'de yayınlandı. Risk Analizi Genel Müdürlüğü vergi kaçakçılığını araştıracak ve önlenmesine yönelik değerlendirme çalışmaları yapacak.

Risk analizi sonucunda oluşturulan raporları ilgili kamu kuruluşuna gönderecek. Bakan tarafından verilen diğer görevler yapılacak.

Uygun görülürse Risk Analizi Genel Müdürlüğü'ne bağlı olmak üzere;

Denetim Daire Başkanlığı, Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı, Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığı, Sektörel Denetim Daire Başkanlığı kuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde vergi mükelleflerinin de hakkını koruyabileceği yeni bir kurul oluşturuluyor. Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre Mükellef Hakları Kurulu kurulacak.

Risk Analizi Genel Müdürlüğü bir genel müdrür, 3 teftiş başkan yardımcısı, 3 hazine kontrolörleri kurulu başkan yardımcısı, 3 genel müdür yardımcısı ve 50 daire başkanından oluşacak toplam 60 kişi istihdam edilecek.