Verginin milli gelirdeki payında OECD’nin en kötü 5’indeyiz

Vergi gelirinin milli gelir içindeki payı en fazla artan ülkeler ise Danimarka, Japonya, Kore ve Hollanda. Rapora göre Türkiye'nin milli geliri içinde vergi gelirlerinin payı 2019 yılında yüzde 23.1'e geriledi. Bu oranla Türkiye yine son 5'te yer aldı. İlk sırada yer alan Danimarka'nın milli gelirinin yüzde 46.3'ü vergi gelirlerinden oluştu.

SON SIRADAYIZ

Raporda gelir ve kurumlar vergisi tahsilatlarının milli gelire oranında ise Türkiye yüzde 5.6 ile, yüzde 23.5 ortalamaya sahip OECD ülkeleri arasında en son sırada yer aldı.