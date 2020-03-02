Vestel Polonya’daki fabrikasını sattı

Vestel Elektronik Polonya’daki dolaylı yüzde 100 iştiraki Vestel Polska Technology’i fabrika, bina ve arazisiyle birlikte 31.4 milyon dolara LG Chem Wrocław Energy’ye sattı.

Vestel Elektronik’ten KAP’a yapılan açıklamada, satılan tesisin bir televizyon montaj fabrikası olduğu belirtilerek, maliyet optimizasyonu nedeniyle tesisin satışına karar verildiği ifade edildi.

2016’DA ALMIŞTI

Vestel Ticaret’in 1 Eylül 2016 tarihinde Toshiba Visual Solutions Corporation ile imzaladığı Toshiba marka lisans anlaşması kapsamında 30 Aralık 2016’da paylarının tamamını satın aldığı Compal Electronics Europe sp. z o.o.’nun unvanı satın alma sonrası Vestel Polska Technology Center sp. z o.o. olarak değiştirilmişti. (REUTERS)