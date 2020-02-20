Victoria’s Secret satılıyor

Çatı şirketi L Brand's, Victoria’s Secret’ın çoğunluk hisselerini Sycamore Partners'a satıyor. ABD’li yatrım fonu Sycamore'un markanın hisselerinin yüzde 55'ini satın almaya hazırlandığı ifade edildi.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre satış anlaşmalarında Victoria's Secret'ın değeri 1.1 milyar dolar olarak belirlendi. İki taraf arasında imzalanan anlaşmanın perşembe günü açıklanması bekleniyor. Markanın kurucusu Leslie Wexner da görevini bırakacak.

L Brand's çatısı altında Victoria's Secret, PINK ve Bath & Body Works gibi firmalar bulunuyor. Söz konusu firmaların sadece ABD, Kanada, İngiltere ve Çin'de 3.000 mağazası var. Firma 2018 yılında 13.2 milyar dolar ciro elde etmişti. L Brand’s için borçlar da düşünüldüğünde ne kadar bir ödeme yapılacağı resmi olarak açıklanmadı.