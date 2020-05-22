VİDEO: Swap nedir?
Belki biraz kafanız karıştı... İnternette, gazetelerde ve televizyonda sürekli swap (döviz takası) anlaşmalarına ilişkin haberler görüyorsunuz. Peki ya swap ne demek? Kabaca iki finansal kuruluş arasındaki döviz takası işlemine verilen isim fakat olay bununla bitmiyor. Türkiye ekonomisi için hayati önemde olan döviz takasının ne demek olduğunu ve türlerini izleyeceğiniz videoda 80 saniyede anlatıyoruz.
Konuyla ilgili biraz daha derinlemesine bilgi sahibi olmak istiyorsanız aşağıdaki habere göz atabilirsiniz:İLGİLİ HABERİşte 4 soruda Türkiye'nin swap arayışının anlamı
Son güncelleme: 11:00 22.05.2020