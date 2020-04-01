Vietnam corona virüsünden dolayı elektriğe yüzde 10 indirim yapıyor

Vietnam corona virüse karşı vatandaşlarına destek olmak için elektrik faturalarına üç ay boyunca yüzde 10 indirim yapmayı planlıyor. Reuters'ın Vietnam Haber Ajansı'ndan (VNA) aktardığı habere göre; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından indirim planı hazırlandı. Başbakan imzaladıktan sonra planın yürürlüğe girmesi bekleniyor. Tasarıya göre ülkede virüsü taşıyan hastaların olduğu hastanelere ve karantina kamplarına ücretsiz elektrik sağlanacak.

Türkiye'de ise corona virüsüne karşı vatandaşa yardımcı olmak adına üç ay boyunca elektrik faturasına zam yapmama kararı alınmıştı. Kararı EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz duyurmuş ve “2020 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRİKYE’DE DOĞALGAZ KESİLMEYECEK, ZAM YOK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise vatandaşların corona virüsü salgını süresince elektrik ve doğalgazlarının borçlarından ötürü kesilmeyeceğini söyledi. Bakan Dönmez, “Vatandaşlarımızın evde kaldıkları süre boyunca elektrik ve doğal gaz hizmetleri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kesintisiz ve güvenli bir şekilde devam edecek” açıklamasında bulunmuştu.

İMAMOĞLU: BOTAŞ ÖDEMELERİ ERTELEMELİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise vatandaşın doğalgaz faturalarının ertelenebilmesi için BOTAŞ ödemelerinin ertelenmesi gerektiğini belirtimişti.

İmamoğlu faturalara ilişkin ise şu ifadeleri kullanmıştı: Su faturalarının ertelenebilmesi için enerji maliyetlerinin ertelenmesi sağlanmalıdır.Yakıtlar için ÖTV muafiyeti getirilmelidir.