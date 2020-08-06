Virgin Atlantic’ten iflas erteleme başvurusu

Virgin Atlantic Hava Yolları, ABD'de iflas erteleme başvurusunda bulundu. Ancak diğer şirketler ‘Bölüm 11’ üzerinden dosya doldururken, Virgin, ‘Bölüm 15’ başvurusu yaptı. Business Insider'da yer alan habere göre Virgin Atlantic, Virgin Group'un iflas erteleme başvurusu yapan tek şirketi değil. Daha önce de Virgin Avustralya, bu ülkede bir iflas türü olan ‘gönüllü yönetim' başvurusunda bulunmuştu.

YÜZDE 49 HİSSE ABD’Lİ DELTA’DA

Londra merkezli olan Virgin Atlantic'in hisselerinin yüzde 51'i Richard Branson'a ait. Yüzde 49'u ise ABD'li şirket Delta Hava Yolları'nın elinde. Firma, sadece deniz aşırı uzun rotalarda hizmet veriyor. Virgin Atlantic, nisan ayında corona virüsü salgını nedeniyle uçuşlara ara verdi. Geçen ay yeniden hizmet vermeye başladı.

İflas kanunundaki ‘Bölüm 15', kendi ülkelerinde iflas davası açan yabancı kökenli firmaların ABD mahkeme sistemine erişmelerine imkan sağlayan, birden fazla ülkede görülen davaları kapsayan bir iflas şekli. Virgin Atlantic, İngiltere'de 1.2 milyar poundluk özel bir kurtarma planını sonuçlandırmak için çalışıyor. Bölüm 15 başvurusu sayesinde Virgin'in ABD varlıkları da alacaklılardan korunacak. Branson, daha önce özel adasını kredi alabilmek için teminat olarak göstermişti.

İNGİLTERE’DE HENÜZ İFLAS BAŞVURUSU YAPMADI

Şirket, salı günü Londra'daki duruşmada sahip olduğu nakit paranın önümüzdeki ay biteceğini dile getirdi. ABD'de yapılan ‘Bölüm 15’ başvurusunun da bu davayla bağlantılı olduğu öğrenildi. Ancak Virgin Atlantic henüz İngiltere'de iflas koruma başvurusu yapmadı. Şirket mayıs ayındaki açıklamasında 3 binden fazla kişiyi işten çıkaracağını, Londra Gatwick Havalimanı'ndaki üssünü kapatıp Heathrow Havalimanı ile birleştireceğini ve ikonik Boeing 747-400 filosunu maliyeti kısmak için emekliye ayıracağını duyurmuştu.