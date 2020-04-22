Virgin Avustralya, kayyum istedi

Avustralya'nın en büyük ikinci hava yolu firması olan Virgin, iflas korumasına girmek için kayyum başvurusunda bulundu. Şirketin sahibi Richard Branson'un devlet desteği için yaptığı girişimden sadece bir gün sonra bu adım atıldı.

Virgin Avustralya'dan yapılan açıklamada, işleri devam ettirmek için nakit arayışı sürerken, mevcut pozisyonun korunması için kayyum başvurusunda bulunulduğu belirtilerek, “Bu krizden daha güçlü bir şekilde çıkacağız” denildi. CNN’in haberine göre Virgin Avustralya, Asya Pasifik'te corona virüsü salgını nedeniyle başlayan krize yenik düşen ilk büyük hava yolu şirketi oldu.

BRANSON 250 MİLYON DOLAR AKTARDI

Firmadan Avustralya Borsası'na gönderilen yazıda, “Kritik görevdeki işçilerin ulaşımı, Avustralyalılar'ın evlerine dönmesi ve önemli kargoların taşınması için uçuşlarımız devam edecek” denildi.

Virgin Grubu'nun kurucusu ve sahibi Richard Branson, Avustralya hükümetine hava yolu şirketinin devlet desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek başvuruda bulunmuştu. Branson, salgın nedeniyle işlerin durma noktasına gelmesinin ardından kişisel servetinden 250 milyon doları Virgin Grubu'na aktardı. Branson, para bulma arayışındayken Necker Adası'ndaki mülkünü teminat olarak sunmaya hazır olduğunu söylemişti.

VİRGİN ATLANTİC DE KRİZDE

Branson'ın Birleşik Krallık merkezli hava yolu şirketi olan Virgin Atlantic de krizle boğuşuyor. Milyarder iş adamı, Birleşik Krallık'ta da devlet desteği alabilmek için çabalıyor.

Virgin Avustralya'da uçuşlar yüzde 95 azalırken, iş gücünde de yüzde 80'lik kesintiye gidildi. Şirket yönetimi, işten çıkarmayla ilgili acil bir planları bulunmadığını açıkladı. Hava yolu firmasında, 10 bini doğrudan şirkete bağlı olmak üzere 16 bin kişi çalışıyor.

‘YENİDEN FAALİYETE GEÇMEK İÇİN KARARLIYIZ'

Richard Branson, Virgin Avustralya çalışanlarına gönderdiği mektupta, “Birçok hükümet, bu benzeri görülmemiş krizde hava yolu şirketlerine yardım etti. Maalesef Avustralya'da bu olmadı. Virgin Avustralya'nın yeniden faaliyete geçmesi için kararlı olduğumuzu bilmenizi istiyorum” diye yazdı.