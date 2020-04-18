Virüs 1.1 milyar liralık çiçeği soldurdu

Sezonun ilk açıldığı mart ayından itibaren süs bitkisi satışları durunca piyasa değeri 1.1 milyar lirayı bulan milyonlarca çiçek ve bitkinin çöpe gittiği, üreticilerin iflasa, çalışanların açlığa sürüklendiği bildirildi.

Sektörde yaşanan büyük sıkıntı üzerine bir araya gelen Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve 43 kooperatif hükümetten acil kurtarma paketi istedi.

Süs bitkileri ve peyzaj sektörünün Covid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini belirten temsilciler, salgınla birlikte süs bitkilerine yönelik kamu alımları ve perakende ticaretin durma noktasına geldiğini, kısıtlamalar nedeniyle ihracat imkanının da olağanüstü düzeyde azaldığını belirttiler.

9 AYDIR BEKLİYORUZ

Sektör temsilcileri martta başlayıp nisan, mayıs aylarında devam eden pazarlama sürecinin süs bitkileri için kritik önemde olduğunu belirtirken, “Tüm emek heba oldu.

Satış için hazır bekleyen ürünlerin, özellikle mevsimlik ve kesme çiçeklerin depolanma şansı yok. Üretimin en yoğun olduğu bu dönemde ürünler satılamayarak çöpe atılmak zorunda kaldı, yüzde 100'e yakın iş kaybı oldu” dediler.

Hükümet önlem almazsa işletmelerin yüzde 70'i kapanır

Sektör temsilcileri, destek verilmezse 3 ay içinde kaybın 2.5 milyar lirayı bulacağı ve işletmelerin yüzde 70'inin kapanacağı uyarısını yaparak, hükümetten şu taleplerde bulundu:

– Vergi ertelemelerinden yararlanılabilmesi için sektör mücbir sebep kapsamına alınsın.

– Kredi borçları faizsiz olarak en az 1 yıl ertelensin. İpoteksiz 2 yıl ödemesiz KGF benzeri kredi verilsin.

– Süs bitkilerine virüs tazminatı verilsin.

– KDV yüzde 8'e düşürülsün, uçak kargo bedellerini devlet üstlensin.

– İhalelerde yerli bitki kullanımı zorunlu olsun.