Virüs altın fiyatlarını da etkiledi! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere göre yönünü belirleyen altında fiyatlar cep yakmaya devam ediyor. Çin'deki virüsün küresel piyasalarda dalgalanmalara sebep olduğu altın fiyatlarında son durum ne? İşte en güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 31 OCAK

Gram altın: 303,90 Lira

Çeyrek altın: 494 Lira

Yarım altın: 988 Lira

Tam altın: bin 976 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 22 Lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çarşamba günün gerçekleştirdiği acil toplantı sonrası henüz “global alarm” vermedi; ancak, virüsün olmadığı ülkeleri temkinli olmaları konusunda uyardı.

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi verileri´ne göre (EIA), ABD hampetrol stokları 24 Ocak ile biten haftada 3.5 milyon varil artarak 431.7 varile ulaştı. Piyasa beklentisi stokların 482 bin varil artacağı yönündeydi. Beklentisinin çok üzerinde gerçekleşen stok artışı ve coronavirüsün yayılmasına yönelik endişelerle petrol yüzde 2.0´den fazla düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.02 düşüşle 58.60 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.88 düşüşle 52.33 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 2.13 artışla 17.86dolardan,

– altın, yüzde 0.48 artışla 1,583.70 dolardan,

– bakır, yüzde 0.61 düşüşle 2.53 dolardan,

– platin, yüzde 0.15 artışla 976.50 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.08 artışla 2,200 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 303 liraya, çeyrek altın 496 liraya, Cumhuriyet altını da 2,052 liraya yükseldi.