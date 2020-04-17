Virüs ofisleri küçültür mü?

Corona virüsü salgını, iş hayatında büyük değişimlerin kapısını aralamış gibi duruyor.

Uzmanlara göre milyonlarca insanın evlerinden çalışmaya başlaması, ofislerin küçültülmesi konusundaki kurumsal hamleleri hızlandıracak. Reuters’ın haberine göre; Teknolojideki gelişmelerle birlikte evden çalışma deneyiminin verdiği iyi sonuçlara göre şirketlerin artık ofis metrekarelerini düşürmeye başlaması muhtemel.

‘ÇALIŞANLAR EVLERİNDE OFİSTEKİ KADAR ÜRETKEN’

AEW Sermaye Yönetimi'nden Gina Szymanski, Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts gibi uygulamalar sayesinde çalışanların uzaktan birbirleriyle iş birliği yapabildiğini ve ofisteki kadar üretken olduklarını söyledi. Szymanski, “Bu uygulamaların ofis metrekarelerine olan etkisi büyük ihtimalle mobil alışverişin perakende sektörüne olan etkisine benzeyecek” diye konuştu.

2008'deki finansal krizin ardından, ofislerde çalışan başına düşen metrekare alanı 14'ten 11.5'e düşmüştü. Salgın sonrası bu rakamın bu kez yarı yarıya azalacağı tahmin ediliyor.

OFİS SAHİPLERİNİN HİSSELERİ DÜŞÜŞTE

New York'taki ofislerin en büyük ev sahiplerinden olan SL Green Realty ve Vornado Realty Trust'ın hisseleri son 5 yılda yüzde 20 değer kaybetti. Üstelik bu süreçte S&P 500, yüzde 57 yükselmesine rağmen… Bu düşüşün, kiracıların ödemeleri yapamayacağı endişesi nedeniyle iki kat hızlı bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

Bütün şirketler ofisleri terk etmeyecek. Mimarlık firması Spectorgroup'un tasarım direktörü Steven South, “Yeni iş yaratmada itici güç olan teknoloji firmaları, iş gücünün ofiste olmasını tercih ediyor. Bu firmalarda kişisel masalar olmadan herkes ortak alanlarda birlikte çalışıyor” dedi.

ASANSÖRDE SOSYAL MESAFE ÇIKMAZI

Ofislerde bir diğer karmaşa ise asansörler. 180 cm'lik sosyal mesafe kuralı, yüksek ofisler yerine enlemesine geniş ofisleri ön plana çıkaracak. Tabii asansör sayıları artırılmazsa… Uzmanlara göre şirketler için artık kalabalık şehir merkezleri de ofis kiralama konusunda eskisi kadar ilgi çekici olmayacak.

ŞEHİR MERKEZLERİNİN CAZİBESİ AZALABİLİR

Atlanta merkezli gayrimenkul şirketi Colliers International'dan Scott Nelson, firmaların ofislerinin boyutundan, ofis içinde çalışanların yoğunluğuna kadar birçok şeyi yeniden değerlendireceğini söyledi ve ekledi: Kiracı piyasası varlığını sürdürecek. Ancak artık şehir merkezlerinin çekiciliğinin azalma potansiyeli var.

