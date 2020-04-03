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Virüs tedavisini üstlenen sigorta şirketleri artıyor

Her yıl aylık prim ödeyerek özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran yüzlerce vatandaşın tepkisi üzerine şirketler art arda corona virüsü tedavisini üstlendiklerini açıklamaya başladılar.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK
06:00 -
Haberler Ekonomi
Virüs tedavisini üstlenen sigorta şirketleri artıyor

JEST YAPTILAR

Salgının özel sigorta kapsamına girmemesine rağmen ödeme yapacağını duyuran sigorta şirketleri arasına Acıbadem, Allianz ve Mapfre Sigorta'dan sonra Anadolu Sigorta, Sompo Sigorta, Doğa Sigorta ve Güneş Sigorta da katıldı.

Bu şirketler Covid-19 hastalığına bağlı teşhis ve tedavi giderlerini sigortalıların poliçe teminat ve limitleri kapsamında karşılayacak.

Bu açıklamalar acentelere ve sigortalılara direkt olarak yapıldı.

Bu doğrultuda, her yedi şirketten özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarına sahip bireysel ve kurumsal sağlık sigortalıların; Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenen tüm özel hastanelerde, Covid-19 tedavisiyle sınırlı olmak üzere, ortaya çıkacak fark ücretleri ve tedavi giderleri, istisnai olarak salgın süresince mevcut poliçe teminat, network ve limitleri dahilinde, kendi ifadeleriyle jest uygulaması olarak karşılanmaya başlandı.

Son güncelleme: 00:19 03.04.2020
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