Virüs tespit edince ışık yanan maske üzerinde çalışılıyor

2014 yılında MIT laboratuvarlarında biyomühendisler, o dönem dünyayı endişelendiren Ebola virüsünü tespit edecek sensörler geliştirmek için çalışmalara başladı. 2016 yılında MIT ve Harvard Üniversitesi'nden küçük ekipler, bu teknolojiyi o dönem patlak veren Zika virüsü salgını için uyarladı.

HAPŞIRMAK, ÖKSÜRMEK HATTA NEFES ALMAK YETECEK



Business Insider'da yer alan habere göre biyomühendisler bu kez de corona virüsünü teşhis edecek sensörlerle donatılmış bir yüz maskesi üzerinde çalışıyor. Buna göre virüse sahip olan bir kişi nefes aldığında, öksürdüğünde ya da hapşırdığında; sensörler harekete geçecek ve maskenin üzerindeki ışık yanıp sönerek uyarı verecek.

Projenin başındaki MIT'li profesör biyomühendis James Jim Collins, “Ulaşım sistemimiz yeniden açılıyor. Bu maskeleri hava limanlarında güvenlikten geçerken taktığımızı hayal edin. Ya da işe gidip gelirken veya hastanede beklerken… Bu sayede virüslü kişi belli olacak ve ona göre önlem alınabilecek” dedi.

‘İLK SONUÇLAR UMUT VERİCİ'



Sadece bu kadar da değil. Sonuç vermesi uzun süren, hata payı yüksek testler yerine doktorlar bu maskelerle kısa sürede kesin teşhis koyma yeteneğine sahip olacak.

Collins, “Laboratuvarda şu anda erken bir aşamadayız. Ancak ilk sonuçların umut verici olduğunu söyleyebilirim. Maskenin tasarımı üzerine de çalışmalarımız sürüyor. Projemizin yaz sonuna kadar kullanıma hazır hale gelmesini umuyoruz. O aşamaya geldiğimizde, enfekte olmuş insanlar üzerinde denemeler yaparak maskenin gerçek hayatta kullanılabilir olup olmadığını göreceğiz” dedi.

ODA SICAKLIĞINDA BİRKAÇ AY SAKLANABİLECEK



Tasarlanan maskenin çalışma prensibi şu şekilde: Virüsün genom haritasının ufak bir bölümü, sensörleri harekete geçirmeye yetiyor. Bunun için insan tükürük, mukus gibi solunum partiküllerinin yaydığı nem sensörlerden geçiyor ve virüsün genetik diziliminin ufak bir bölümü bile tespit edilse, uyarı ışığı yanıyor.

James Collins, maskelerin üretildikten sonra oda sıcaklığında birkaç ay boyunca bozulmadan kalabileceğini sözlerine ekledi. Sensörlerin, ateş ölçen cihazların aksine semptomları değil doğrudan virüsü tespit edeceği için çok daha kullanışlı ve güvenilir olacağı belirtildi.