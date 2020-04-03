Virüse aranan kaynak şehir hastanelerinde

Siyasi iktidarın, kendi sorumluluğunu vatandaşın üzerine yıkmaya çalışarak bağış kampanyaları başlatmak yerine KÖİ sözleşmeleri üzerinden şehir hastaneleri için devletin milyarlar tutan ödemelerini durdurmasını öneren Bacaksız, şehir hastanelerinin özellikle virüs salgını döneminde çok büyük paralar kazanmaya başladığını, halk sıkıntı çekerken bu müteahhitlerin virüsten kazançlı çıktıklarını söyledi.

57 MİLYAR LİRA ÖDENECEK

Bacaksız, “Aradığınız kaynak yoksulun cebinde değil, KÖİ ödemeleri ile doldurduğunuz müteahhitlerin cebindedir. Sağlık Bakanlığı'nın resmi verilerine göre, özel sektörün işlettiği şehir hastanelerine 2022 yılına kadar 31 milyar lira kira, 26 milyar lira da hizmet bedeli olmak üzere toplam 57 milyar 483 milyon lira ödeme yapılacak.

Bu dolar bazında ödemeler 25 yıl boyunca artarak devam edecek. Üstelik salgın koşullarında da açıkça görülmüştür ki; şehrin dışında devasa tek bir hastanenin pratikte karşılığı yoktur” dedi.

Başkan Bacaksız, sağlık çalışanları koruyucu tıbbi malzeme bulamazken, çalıştıkları şehir hastanelerinin işletmecilerinin cebinin daha da dolduğunu vurgulayarak mevcut şehir hastanelerinin acilen kamulaştırılması gerektiğini söyledi.