Vitrinler 1 yıl geriden gelecek

Tüm dünyada perakende noktaları tek tek açılış kararı alırken, yeni normal vitrinlerden etiketlere kadar tüm ezberleri bozmaya hazırlanıyor.

Hazır giyimde önemli bir üretim üssü olan Türkiye, H&M, Inditeks gibi büyük devlerle yeniden masaya oturarak, yüzde 10-30 arasında değişen indirimlerle corona virüsünün en etkin olduğu ikinci çeyrekte tahsil edemediği alacakları için anlaştı.

Markaların bu indirimleri fiyat etiketlerine yüzde 50'lik düşüşlerle yansıtması beklenirken, Türkiye'den sevk edilen ancak görücüye çıkmamış koleksiyonlar ise 2021 yılında tüketicilerle buluşacak.

Hazır giyim üreticileri ve ihracatçıları, artık büyük adetli siparişler yerine küçük adetli ancak yüksek fiyatlı ürün taleplerinin Türkiye'de yoğunlaşacağına dikkat çekerken, sektör yılı yüzde 25 küçülme ile tamamlayıp 2021 baharında 2019 rakamlarına ulaşmayı hedefliyor.

Sektördeki son durumu değerlendiren TOBB Konfeksiyon ve Hazır Giyim Meclisi Başkanı Şeref Fayat, büyük hazır giyim devlerinin kontrat şartlarını karşılıklı indirim pazarlıkları ile yerine getirdiğini aktardı.

Bu noktada ilkbahar ve yaz başında satılması planlanan ancak tüketici için görücüye çıkarılmamış ürünlerin sezon atlayarak 2021 yılında vitrine çıkacağını belirten Fayat, yeni siparişlerin henüz çok küçük oranlarda geldiğini söyledi.

STOKSUZ SATIŞ

“25-30 bin adetlik ürün siparişi veren Zara'nın 8-9 bin parça sipariş verdiğini göreceğiz. Büyük markalar stok maliyetlerini azaltacakları bir sürece girdi. Türkiye için fırsata dönüşecek bir süreç yaşayabiliriz.

Büyük markaların artık uzun vadeli çok siparişleri terk edip biraz daha pahalı ancak yakın coğrafyadan alım yapacakları bir sürece girdik” değerlendirmesini yapan Fayat, 5 yıl boyunca Uzakdoğu'daki tekstil ve hazır giyim üssü olan olan ülkelerden daha avantajlı bir konumda olacaklarını dile getirdi.

Fayat, 2019 sipariş rakamlarına ancak 2021 baharında ulaşılabileceğine de dikkat çekerken, AB'nin ithalatı içindeki payını yüzde 7'den yüzde 10'a çıkarmayı planladıklarını aktardı.

Tüketici etikete bakarak alacak

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, bu yılın yüzde 25'lik küçülme ile sona erebileceğini ancak tatil paralarının giyime harcanması durumunda 2019 rakamlarının tekrar edebileceğini söyledi.

Gültepe, alacakların tahsili ile birlikte yeni dönemde hızlı liman olarak bilinen Türkiye'nin güvenilir liman olarak da öne çıkabileceğini dile getirdi.

Tüketicinin yeni dönemde etikette üretim yerine bakarak bakarak alışveriş yapacağını kaydeden Gültepe, “10 Haziran'a kadar yeni koleksiyonlar gönderilecek. Yüzde 10-30 arası indirimlerle alacaklar konusunda anlaştık. Koleksiyonların bir kısmı 2021'de vitrine çıkacak” dedi.