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Vodafone AVM mağazalarını kapatıyor

GSM operatörü Vodafone AVM'lerdeki mağazalarını kapatma kararı aldı. Diğer mağazalar ise pazar günleri hariç 12:00-18:00 arasında çalışacak.

Sozcu.com.tr
15:02 -
Haberler Ekonomi
Vodafone AVM mağazalarını kapatıyor

Vodafone AVM mağazalarını kapatma kararı aldı. Şirketin diğer mağazaları ise pazar günleri hariç sadece 12:00-18:00 arasında hizmet verecek.

Vodafone’dan müşterilerine gönderilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:

Değerli Müşterimiz, Sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığı önceliğimizdir. COVID-19 ile mücadeleye AVM’lerde bulunan mağazalarımızı bugünden itibaren kapatarak destek oluyoruz. Diğer mağazalarımız Pazar hariç her gün 12:00 ve 18:00 arası hizmet verecektir. Hattınızla ilgili tüm işlemleri vodafone.com.tr ve Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

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