Vodafone Business’tan yeni işbirliği

Türkiye'nin tanınmış endüstriyel ve medikal gaz tedarikçisi Linde Gaz A.Ş., Bağlantılı Araç Çözümleri çatısı altında araç sahiplerine verileri anlık raporlama, etkin filo yönetimi ve yakıt tasarrufu gibi avantajlar sağlayan Vodafone Business'ın çözümlerini tercih etti.

İş güvenliğini ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan Linde Gaz, araç takip, güvenli araç ve araç içi kamera çözümlerini bir adım öteye taşıdı. Şirket artık Vodafone Business'ın yapay zeka tabanlı görüntü işleme teknolojisine dayalı sürücü davranış analizi çözümü sayesinde sürücülerinin güvenliğini gerçek zamanlı takip edebilecek.

Vodafone Business olarak teknolojiyi insan hayatını iyileştirmek için kullandıklarını ve tüm sektörlerde dijital dönüşüm konusunda öncü olmak istediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şöyle konuştu:

Corona virüsü salgını gibi öngörülemeyen riskler her sektör için dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Milyonlarca insanın yaşama ve çalışma biçimlerini değiştirmesiyle birlikte aslında birbirimizle bağlantıda olmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Salgın sonrasında da dijitalleşme yatırımlarının hızlanmasını bekliyoruz. Biz de bu süreçte işletmelerimizin dijitalleşme yolculuklarına çözümlerimizle destek veriyoruz.