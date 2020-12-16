Vodafone Türkiye CEO’su değişti

Vodafone Türkiye’ye 2008 yılında katılan Engin Aksoy, 2017'den bu yana Vodafone Türkiye Bireysel İş Birimi'nden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Coca-Cola İçecek, Michelin ve Nike'da da üst düzey görevler üstlenen Aksoy, İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu ve Oxford Business College Pazarlama alanında yüksek lisans derecesi sahibi.

Engin Aksoy şöyle konuştu: “2008 yılından bu yana bir parçası olduğum Vodafone Türkiye'nin kalbimde özel bir yeri var. Bu ekibi yönetecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Vodafone Türkiye olarak, servislerimiz aracılığıyla herkesi bağlantıda tutarak, müşterilerimizin ve toplumumuzun yanında olmaya devam edeceğiz.”

Alex Froment-Curtil ise şunları söyledi: “Vodafone Türkiye CEO'su olarak görev yaptığım bu kısa dönemde harika insanlarla tanıştım ve hem toplum hem de müşteriler için en iyisini yapmaya çalışan bir ekibin tutkusuna şahitlik ettim. Engin ile çalışmak bir ayrıcalıktı, yeni görevinde kendisine başarılar diliyorum.”