Vodafone Türkiye, ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri mali yılın ilk 6 ayında 6.8 milyar TL'ye ulaştı. Şirketin, 2020-21 mali yılının ilk yarısında Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr'ı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre % 14.7 artışla 2.3 milyar TL'ye yükseldi.

Vodafone mali yılın ilk yarısında 882 milyon TL'lik yatırım yaptı.

Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı, bir önceki çeyreğe göre 420 bin net abone artışı ile 24.1 milyona yükseldi. M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 26.2 milyona ulaştı.

Şirketin, faturalı abone sayısı mali yılının ilk yarısında 14,9 milyona yaklaşırken toplam abone bazının % 62'sine ulaştı.

Vodafone Türkiye'nin sabit geniş bant abone sayısı son 12 ayda 197 bin net abone artışı ile ilk mali yarıyılda yaklaşık 1.2 milyona ulaştı.