Vodafone’da internete erişim sorunu devam ediyor

Türkiye genelinde Vodafone kullanıcılarının birkaç gündür süren internet erişimi sıkıntısı hâlâ devam ediyor.

Şikayetlerini sosyal medya üzerinden dile getiren vatandaşlar kendilerine ‘bölgesel arıza’ veya ‘bakım çalışması’ yanıtı verildiğini söylüyor.

Çok sayıda kullanıcı müşteri hizmetlerinin kendilerine yeterli bir açıklama yapmadığını belirtirken, müşteri hizmetlerine ulaşamadıklarını söyleyenlerin sayısı da oldukça fazla.

Sosyal medyada konu hakkında bilgi sahibi kullanıcılar 27 Temmuz’da İstanbul Gayrettepe'de bulunan bir iş merkezinin girişinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen patlama sonrası Vodafone'un internet hizmetlerinin aksadığını belirmişti.

sozcu.com.tr’nin konu hakkında görüş istediği Vodafone ise haberin yayınlandığı saatte henüz bir açıklama yapmadı.

İşte kullanıcı şikayetlerinden bazıları:



