Vodafone’un mobil müşteri sayısı 23,5 milyona ulaştı

Nisan 2019 – Mart 2020 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıklayan Vodafone Türkiye, son bir yılda 1,7 milyar TL yatırım yaptığını duyurdu. Böylece, Vodafone'un Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığı 2006 yılından bu yana toplam yatırımları 24 milyar TL'ye ulaştı.

Vodafone Türkiye'nin mobil müşteri sayısı 2019-20 mali yıl sonu itibarıyla 23.5 milyon olurken, şirketin 4.5G müşteri sayısı da yıl sonu itibarıyla 17.5 milyona ulaştı. Türkiye'nin 81 ilinde 20 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye Türkiye'nin sabit genişbantta da büyümesi devam etti. Şirket, bu mali yılda bir önceki yıla kıyasla 174 bin müşteri kazanarak toplam 1.1 milyon müşteriye ulaştı.

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16.2 MİLYON “DİJİTAL MÜŞTERİ”

Müşterilerinin dijital yol arkadaşı olmayı hedefleyen Vodafone'un “Vodafone Yanımda”, Online Self Servis ve Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16.2 milyona yükseldi. Mali yılın son çeyreğinde Vodafone'un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi 650 milyona yaklaştı.

Vodafone'un geliştirdiği, doğal konuşmayı anlayan ve dijital kanallar içinde kullanıcıların yazışarak işlemlerini yapmasını sağlayan kişisel dijital asistan TOBi, aylık 1 milyon tekil kullanıcı ve toplam 2,3 milyon sohbet sayısına ulaştı.

Salgın döneminde corona virüsüne ilişkin sorulara da yanıt vermeye başlayan TOBi, müşterilere “14 Kural” ile ilgili bilgilendirme yapıyor, ihtiyaç dahilinde Sağlık Bakanlığının web sitesine ya da 184 Alo Sabim hattına yönlendirme sağlıyor. Vodafone'luların Eğitim Bilişim Ağı (EBA) konusunda sorularını da yanıtlayan TOBİ, online eğitim portalları, bu portallardaki internet ihtiyaçları ve salgından korunma yöntemleri gibi birçok yeni soruyu hızlıca öğrenerek kullanıcıların taleplerini karşılar hale geldi.

DATA KULLANIMINDA YÜZDE 41,2 ARTIŞ

Mali yılın son çeyreğinde Vodafone Türkiye müşterilerinin kişi başı aylık mobil data kullanımı 6.2 GB'a ulaştı. Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %41.2 artışla 1600 petabyte'a yükseldi.

2019-20 mali yılı sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, “Son 14 yılda yaptığımız toplam yatırım miktarı ise 24 milyar TL'ye ulaştı. Yatırımlarımızın yüzde 99'unu teknoloji yatırımları oluşturuyor” dedi.

Salgına dair de konuşan Deegan, “Üç önceliğimiz var: çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği, hizmetlerimizin devamlılığı ve ekosistemimizin sürdürülebilirliği. İletişimin sürekliliği için saha ekiplerimiz çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor” ifadelerini kullandı.