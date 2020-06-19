Wall Street’i karşısına aldı, halk desteğiyle 10.5 milyon dolar topladı!

ABD'de 3 Kasım'da genel seçimler yapılacak. Bunun öncesinde partiler, ön seçimlerle meclis ve kongre üyelikleri için gösterecekleri adayları belirliyor. Normalde bu seçimler çok fazla gündem olmasa da bu konuda istisna bir kişi var: Alexandria Ocasio-Cortez…

‘SOSYALİST' GÖRÜŞLERİ SEVİLMİYOR

Financial Times'ta yer alan habere göre, Wall Street'in en güçlü figürlerinden bazıları, Cortez'e karşı birleşmiş durumda. 23 Haziran'da New York'un 14. Bölgesi için yapılacak ön seçimde Ocasio-Cortez'in karşısına çıkacak olan eski gazeteci Michelle Caruso-Cabrera'ya Blackstone'dan Stephen Schwarzman ve Goldman Sachs'tan David Solomon gibi milyarderler bağış yağdırdı.

Alexandria Ocasio-Cortez, 2018'deki seçimi kazandığında 29 yaşındaydı. ABD Temsilciler Meclisi’ne girmeyi başaran en genç kişi oldu. Cortez'in sosyalist görüşleri, Wall Street'in devleri tarafından sevilmemesinin en önemli nedenlerinden biri.

BAĞIŞ ORTALAMASI 10 DOLAR!

Birçok CEO'nun, bankacının ve avukatın maddi desteğini arkasına alan 53 yaşındaki Caruso-Cabrera, kampanyası için 2 milyon dolar bağış topladı.

Demokrat Parti'nin sol kanadından Bernie Sanders gibi isimlerin yanı sıra ülke çapında halktan büyük destek gören Ocasio-Cortez'in topladığı bağış miktarı ise tam 10 milyon 500 bin dolar oldu!

Bağış toplama platformu ActBlue'nun analizlerine göre Cortez'e yapılan bağışların ortalaması 10 dolar. Bu da ne kadar fazla kişiden destek aldığının göstergesi.

CABRERA'NIN DESTEKÇİLERİ CUMHURİYETÇİLER!

Michelle Caruso-Cabrera'ya bağış yapan iş insanlarının büyük bir bölümü, başkan Donald Trump'ın da destekçisi konumunda. Ocasio-Cortez de Cabrera'nın 2015 yılında ‘Cumhuriyetçi' olarak kayıt yaptırdığını söyleyerek rakibini eleştirmişti.

Cabrera ayrıca 2010'da yazdığı kitabı ‘Haklı olduğumu biliyorsun'da Demokrat Parti için, “Harcama söz konusu olduğunda kontrolden çıkıyor” ifadelerini kullanmıştı. Kitabın ön sözünü yazan isim ise şu anda Trump'ın ekonomi danışmanı olan Larry Kudlow…

CABRERA: BİDEN BENİM ARKAMDA

Cortez, Cabrera için, “Cumhuriyetçiler'in, Demokrat Parti seçiminde hayatı boyunca Cumhuriyetçi olan birine destek vermesi sürpriz değil. Biz kurumsal güçlere karşı günlük işlerin peşinde koşan Amerikalılar için çabalarken, söz konusu bağışçılar Wall Street'in ihtiyaçlarını gözeten bir adayı destekliyor” ifadelerini kullandı.

Michelle Caruso-Cabrera ise Demokratlar'ın başkan adayı Joe Biden ile meclisteki sözcüsü Nancy Pelosi'nin kendisini desteklediğini iddia etti, Cortez'i ise, “Bölücü ve ayrıştırıcı” olmakla suçladı.

İKİSİ DE GÖÇMEN KÖKENLİ

İki aday politik olarak ayrışsa da önemli benzerlikleri de var. Her ikisi de göçmen kökenlere sahip ve İspanyolca konuşuyor. Cabrera gençliğinde Pizza Hut'ta garson olarak çalışarak iş hayatına atılırken, Cortez de bir dönem barmenlik yaparak geçinmeye çalışıyordu.