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Walmart 150 bin kişiyi işe alıyor

Dünyanın en büyük market zinciri Walmart 150 bin kişiyi geçici olarak işe alacak. Market aynı zamanda corona virüs testleri yapmaya da başlıyor.

Sozcu.com.tr
12:01 -
Haberler Ekonomi
Walmart 150 bin kişiyi işe alıyor

ABD'nin en büyük süpermarket zinciri Walmart marketlerindeki yoğunluktan dolayı 150 bin kişiyi geçici istihdam etme kararı aldı.

Bloomberg’de yer alan habere göre; Market devi aynı zamanda marketlerin otopark alanlarında corona virüs testleri yapmaya hazırlanıyor. Yeni işe alınacakların önemli bir kısmının kalıcı personel olarak istihdam edileceği bildirildi.

TEST YAPACAKLAR

Şirket aynı zamanda Chigago’da yerel hükümetle birlikte yaptığı çalışmada corona virüs testi yapmaya başlayacak.

Walmart başkan yardımcısı Dan Bartlett, “Her şey hazır test çadırlarımız var. Yakında testler başlayacak” diye konuştu.

Bartlett, “İnsanların kafalarına göre gelip test yaptıracağı alanlar kurmak istemiyoruz. Düzenli bir işlem olacak” diyor.

Walmart ABD'deki mağazalarını kapatmıyor. Dünyanın pek çok ülkesinde 11 binin üzerinde şubesi olan Walmart’ın 2 milyonun üzerinde çalışanı bulunuyor.

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Son güncelleme: 12:09 20.03.2020
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