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Walmart’tan salgında 200 bin kişiye iş

ABD'de son bir ayda 22 milyon kişi işsiz kalırken, perakende devi Walmart 50 bin kişiyi daha işe alacağını açıkladı. Toplam istihdamı 2 milyonun üzerinde olan şirket, son bir ayda 150 bin kişiyi işe aldı. Ancak yeni işe alınanların yüzde 85'i geçici ve yarı zamanlı olarak çalıştırılacak.

17:56 -
Haberler Ekonomi
Walmart’tan salgında 200 bin kişiye iş

ABD’nin en büyük süpermarket zinciri Walmart, corona virüsü salgını döneminde marketlerde ve online siparişlerdeki yoğunluktan dolayı 50 bin kişiyi daha işe alacağını açıkladı. 2,3 milyon istihdamla dünya lideri alan şirket, son bir ayda 150 bin kişiyi işe almıştı.

Reuters’ta yer alan habere göre; perakende devi, yeni işe alınanları hem mağazalarda hem de dağıtım kanallarında istihdam edecek. Yeni işe alınan 200 bin kişinin yüzde 85’i yarı zamanlı ve geçici olarak çalıştırılacak.

İşçilerin maske kullanımını da zorunlu hale getiren Walmart’ın işe alımlar için, çalışanlarını ücretsiz izne çıkaran 70’den fazla firmayla işbirliği yaptığı aktarıldı.

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ABD’de son bir ayda 22 milyon kişi işsiz kalarak işsizlik maaşı başvurusunda bulunmuştu.

ABD’de birçok şirketin hisseleri salgın nedeniyle ekonominin darbe almasına paralel olarak değer kaybederken, son iki ayda Walmart hisseleri yüzde 10 değer kazandı.

Alınan karantina önlemleri sonrasında ABD’de yüz milyonlarca kişi evlere kapanırken, gıda, el dezenfektanı, tuvalet kağıtı ve diğer birçok üründe talep artarken, Walmart dışında Kroger, Target ve Amazon gibi şirketler de yeni işe alımlar yaptı.

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Son güncelleme: 18:02 18.04.2020
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